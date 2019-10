Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Zettel reicht nicht aus

Rumbach (ots)

Am Mittwoch gegen 15 Uhr parkte eine Frau mit ihrem Pkw vom Parkplatz einer Gaststätte in der Ortsstraße aus und beschädigte hierbei einen gegenüber am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw an Fahrertür und Außenspiegel. Der Beifahrer stieg aus und hinterlegte am Scheibenwischer des beschädigten Pkw einen Zettel mit Kennzeichen und Versicherungsnummer des verursachenden Fahrzeuges. An-schließend fuhren beide davon, ohne eine angemessene Zeit vor Ort zu warten oder die Polizei zu verständigen. Gegen die Fahrerin wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

