Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Jever - Keine verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Montagabend, 16.09.2019, kam es gegen 21.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand im dritten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses. Die Bewohner des Gebäudes am Theodor-Pekol-Platz in Jever konnten zeitnah das Objekt verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Der Brand wurde durch die Feuerwehr der Stadt Jever gelöscht. Unter anderem kam die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist für den Brand das fahrlässige Verhalten eines Kindes ursächlich, wodurch eine Gardine in einem Zimmer des ausgebauten Dachbodens in Brand geriet und sich die Flammen von dieser begrenzt in dem Zimmer schnell ausbreiteten. Das betroffene Zimmer sowie ein benachbarter Raum sind aktuell nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell