Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mercedes zerkratzt

Hauenstein (ots)

An einem schwarzen Mercedes der V-Klasse, der am Mittwoch zwischen 12 und 18 Uhr in Hauenstein an verschiedenen Örtlichkeiten geparkt war, wurden in diesem Zeitraum durch einen bislang unbekannten Täter sowohl die Motorhaube als auch der rechte Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden dürfte rund 1200 Euro betragen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 06391-9160 mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Dahn

Telefon: 06391-916-201

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell