Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit Quad

30-Jähriger verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Dienstag (03. September 2019) gegen 19:50 Uhr war ein 30-Jähriger aus Bedburg-Hau mit seinem Quad auf der Querallee in Richtung Gocher Landstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Triftraße fuhr er bei grünem Lichtzeichen in den Kreuzungsbereich, als er einen von links kommenden Rettungswagen bemerkte, der sich mit Blaulicht und Martinshorn näherte. Der Quadfahrer kam ins Schleudern, sein Quad kippte zur Seite und er stürzte. Dabei verletzte sich der 30-Jährige schwer. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (cs)

