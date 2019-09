Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - 45-jähriger Gastronom überfallen

Einnahmen entwendet

Kevelaer (ots)

Ein 45-jähriger Gastronom aus Kevelaer kam in der Nacht von Sonntag auf Montag (2. September 2019) gegen 00.15 zurück in sein Restaurant an der Hauptstraße. Er betrat die Räumlichkeiten durch die Hintertür, die er über die Straße Am Museum erreichte.

Noch während er Geschäftliches erledigte, betraten vier männliche, maskierte Personen das Restaurant durch die zwischenzeitlich geöffnete Vordertür. Zwei der dunkel gekleideten Männer hatten die Kapuzen ihrer Pullover zur Maskierung benutzt. Die beiden anderen trugen hochgezogene Halstücher. Sie sprachen mit südosteuropäischem Akzent und forderten unter Vorhalt eines Baseballschlägers die Einnahmen.

Einen unbeobachteten Moment versuchte der Geschädigte zur Flucht zu nutzen, wurde jedoch durch die Täter zu Boden gedrückt und verletzte sich dabei leicht.

Die Unbekannten flüchteten nach dem Überfall gegen 01.00 Uhr mit ihrer Beute durch die Vordertür in Richtung Hauptstraße.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Feststellungen zu Fahrzeugen oder den vier dunkel gekleideten Personen, die einen Baseballschläger mitführten, gemacht haben. Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880. (ms)

