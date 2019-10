Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kfz

Zweibrücken (ots)

Schaden in Höhe von ca. 2.000 EUR dürfte bei einer Sachbeschädigung entstanden sein, die im Zeitraum vom 14.10.2019, 08:00 Uhr bis 15.10.2019, 10:00 Uhr an einem Pkw verübt worden war. Dabei hat ein bislang unbekannter Täter einen silbernen Opel-Insignia an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Hilgardstraße 2 am Fahrbahnbrand geparkt.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell