Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 14.10.2019 gegen 09:30 Uhr wurde ein silberfarbener Peugeot 307, der auf dem Parkplatz zwischen dem Drogeriemarkt DM und dem Textilmarkt KIK in der Saarlandstraße nur wenige Minuten lang in einer Parkbox abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von ca. 300 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen.

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



