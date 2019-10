Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Einbiegen vom Hilgardplatz in die Hofenfelsstraße ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt gewähren"), das durch den Anstoß in Richtung Hofenfelsstraße verbogen wurde (Sachschaden 150 EUR). Der Unfall wurde am frühen Morgen des 15.10.2019 (gegen 05:15 Uhr) festgestellt und dürfte in derselben Nacht passiert sein. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen.

