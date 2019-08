Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Folgemeldung zum Gebäudebrand in Söhrewald-Eiterhagen

Kassel (ots)

Bei dem Feuer in Söhrewald-Eiterhagen ist heute Morgen ein Wohnhaus in der Mühlengasse komplett abgebrannt. Ein 28-jähriger Bewohner konnte sich noch zusammen mit seiner 22-jährigen Freundin rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten. Seine ebenfalls in dem Haus wohnende 68-jährige Mutter wird allerdings noch vermisst.

Der 28-Jährige und die 22-Jährige erlitten eine leichte Rauchgasvergiften und wurden zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert.

Ein direkt angrenzendes Wohnhaus, ebenfalls ein altes Fachwerkhaus, wurde durch das Feuer im Dachgeschoss und ersten Geschoss stark beschädigt. Die Bewohner aus diesem Haus, eine vierköpfige Familie, konnte das Haus aber unverletzt verlassen.

Aktuell sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Eine Begehung der Gebäude ist bisher nicht möglich.

Die Ortsdurchfahrt von Eiterhagen, die Quenteler Straße, ist weiterhin gesperrt.

EPHK Dirk Bartoldus, Polizeiführer vom Dienst

