Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadt Kassel - Versuchter Einbruch in Bankfiliale

Kassel (ots)

Am Sonntag, 4.8.2019, um 3.50 Uhr, wurde durch einen Passanten festgestellt, dass der Parkplatz zu einem Geldinstitut in der Heinrich-Hertz-Straße mit einer Warnbake gesperrt worden war, die zuvor noch nicht dort gestanden hatte. Kurz darauf konnte der Passant dann drei männliche Personen wahrnehmen, die aus der Bank kamen. Die Personen können wie folgt beschreiben werden: 1. 1,90 - 2,00 Meter groß, normale Statur, weiße Hautfarbe, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli und dunkler Jeans, war maskiert. 2. 1,70 - 1,80 Meter groß, stämmige Statur, helle Hautfarbe, ebenfalls maskiert. 3. Soll ähnlich wie 2. Person ausgesehen haben. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter versucht, zwei Geldautomaten der Bank mithilfe eines benzinbetriebenen Trennschleifers zu öffnen. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter dann von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute aus der Bank. Durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Nordhessen wird der Schaden an den Automaten auf 25.000,- EUR geschätzt. Weiterhin wurde noch ein Teil der Deckenverkleidung im Vorraum beschädigt. Hinweise zu den tatverdächtigen Personen oder Umständen der Tat, darunter auch das Aufstellen der Warnbake, werden erbeten unter 0561/9100.

Westphal, Polizeihauptkommissar

