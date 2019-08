Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Tötungsdelikt in Knorrstraße: 26-Jähriger in U-Haft; Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch unsere am gestrigen Donnerstag, 11:52 Uhr, über ots veröffentlichte Erstmeldung: "Streit eskaliert und endet für 21-Jährigen tödlich".)

Kassel: Wie bereits am gestrigen Donnerstag berichtet, steht ein 26-Jähriger aus Kassel im dringenden Tatverdacht, einen 21-Jährigen aus Kassel in der Nacht zum Donnerstag in der Knorrstraße vorsätzlich getötet zu haben. Noch am selben Tag fand die Obduktion statt. Dabei bestätigte sich, dass der junge Mann infolge mehrerer Schüsse seinen schweren Verletzungen erlag. Der 26 Jahre alte Tatverdächtige ist am heutigen Freitagmittag auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter des Amtsgerichts Kassel vorgeführt worden, der die U-Haft anordnete. Dem U-Haftbefehl liegt der Vorwurf des Mordes zugrunde.

Die Ermittlungen des für Tötungsdelikte zuständigen Beamten des K11 der Kripo Kassel dauern weiter an. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise die Tat oder den vorausgegangenen Streit der beiden Männer mitbekommen haben. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei erbeten.

Torsten Werner Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561 - 910 1008

Andreas Thöne Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912 2592

