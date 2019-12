Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Polizeikontrollen am Rande eines Konzerts in der SAP-Arena; Sicherheit im öffentlichen Raum soll auch bei Veranstaltungen gewährleistet werden

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend, dem 5. Dezember 2019, fand in der SAP-Arena in Mannheim ein Konzert bekannter Deutschrapper statt. Zu der Veranstaltung reisten etwa 6.000 Besucher an, ein Großteil davon mit dem Pkw.

Um die Sicherheit um die Veranstaltung und den störungsfreien Ablauf des Konzerts zu gewährleisten, führte das Polizeipräsidium Mannheim gezielte Kontrollmaßnahmen vor, während und nach der Veranstaltung durch. Die Beamtinnen und Beamten waren von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr sowohl uniformiert als auch in Zivil eingesetzt.

Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein Handlungsschwerpunkt der Polizei. Deshalb wird das Polizeipräsidium Mannheim auch im Rahmen von Großveranstaltungen und Konzerten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um Straftaten und Ordnungsstörungen zu verhindern und konsequent zu verfolgen.

Insgesamt gelangten im Rahmen der Kontrollmaßnahmen 43 Personen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige. In zwei Fällen wurden jugendschutzrechtliche Bestimmungen nicht eingehalten.

Einer der Schwerpunkte der Kontrollen war die Sicherheit des Verkehrs. Deshalb wurden die an- und abreisenden Konzertbesucherinnen und -besucher bei den Kontrollen auch gezielt auf ihre Fahrtüchtigkeit und die Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Verkehrstüchtigkeit überprüft.

Dabei wurden vier Fahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Einer davon sieht einer Strafanzeige entgegen und sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. An insgesamt vier Fahrzeugen konnten Veränderungen festgestellt werden, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zogen. Die Fahrzeuge dürfen nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen, zwei davon wurden polizeilich sichergestellt.

