POL-MA: Heidelberg: Fußgänger wird bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt, Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Eppelheimer Straße kam es am Donnerstag gegen 11:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 45-jährigen Ford-Fahrer und einem 46-jährigen Fußgänger. Der 46-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Da der Unfallhergang noch nicht eindeutig rekonstruiert werden konnte, bittet der Verkehrsunfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Heidelberg Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, sich bei ihnen unter 0621 174-4140 zu melden.

