Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Briefsendungen weggeworfen 15.02.2020

Konstanz (ots)

Wegen Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Zeuge am Samstag gegen 14.00 Uhr mehrere verschlossene Briefe sowie Zeitschriften in einer Altpapiertonne in der Mainaustraße gefunden hatte. Die Umstände, wie die Briefsendungen in die Tonne kamen ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Postsendungen wurden zwischenzeitlich an Mitarbeiter der Post übergeben.

