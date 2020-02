Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Unbekannter schlitzt Anhängerplane auf 15.-17.2.20

Sulz (ots)

Die Polizei Sulz bittet um Zeugenhinweise zu einer Sachbeschädigung an einem Anhänger, der am Wochenende in der Mühlstraße abgestellt war. Ein unbekannter Täter schlitzte mit einem scharfen Gegenstand die Plane des Autoanhängers auf. Da der Anhänger unbeladen war, wurde auch nichts gestohlen. Der Täter hat aber einen Schaden von 400 Euro hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Sulz unter 07454 92746 entgegen.

