Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein geparkter Audi wurde am Mittwochabend, 23.10.2019, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Säckingen beschädigt. Vermutlich beim Einparkvorgang hatte ein unbekanntes Fahrzeug den Audi berührt. Dieser Fahrer entfernte sich unerkannt und hinterließ ein Schaden von mehreren hundert Euro am Audi. Der Audi stand von 21:15 Uhr bis 21:40 Uhr auf dem Parkplatz in der Glarnerstraße. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell