Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 23.10.2019, in WT-Tiengen wurde ein 61 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Dieser hatte gegen 16:50 Uhr auf dem Sulzerring ein Auto überholt, das in diesem Moment nach links in die Brühlgasse abbog. Es kam zum Streifvorgang. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Der 64 Jahre alte Autofahrer blieb unversehrt. Das Motorrad rutschte auf der Seite gegen den Bordstein, so dass der Motor beschädigt wurde und das Öl auslief. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Am Motorrad, einer BMW, entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am Auto, einem Citroen, in Höhe von ca. 6000 Euro.

