POL-AA: Pressemeldung zum Brand am 08.02.19 in Alfdorf, Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Alfdorf: Brand einer Scheune

Am frühen Freitagabend geriet in Alfdorf eine Scheune in Brand. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Alfdorf war mit 4 Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

