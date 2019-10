Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auffahrunfall - Verursacher flüchtet

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 23.10.2019, kam es in der Dinkelbergstraße in Wehr zu einem Auffahrunfall. Der auffahrende Lenker entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle in Richtung Öflinger Straße. Gegen 21:20 Uhr war es zum Verkehrsunfall gekommen. Beide Insassen im noch vor Ort verbliebenen Mazda, eine 34 Jahre alte Frau und ein 12 Jahre altes Kind, klagten über Schmerzen und Übelkeit. Der Sachschaden am Mazda liegt bei rund 1000 Euro. Kennzeichenfragmente des flüchtigen Fahrzeuges sind bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

