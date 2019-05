IM-MV: Trauerstaatsakt für Sylvia Bretschneider/ Innenminister Caffier ordnet landesweite Trauerbeflaggung für den 13. Mai 2019 an

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Das Innenministerium hat für den 13. Mai 2019 Trauerbeflaggung für alle Dienstgebäude des Landes, der Kommunalverwaltungen sowie der übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, angeordnet.

Anlass ist der Trauerstaatsakt für die verstorbene Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern Frau Sylvia Bretschneider an diesem Tag in Neubrandenburg. Sie starb am 28. April 2019. Der Staatsakt war von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zum Gedenken an die verstorbene Landtagspräsidentin Mecklenburg-Vorpommern angeordnet worden.

