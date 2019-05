Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Mit dem Segelschiff auf der Spur von Europa/ Innenministerium fördert Projekt zur Europawahl

Schwerin (ots)

Am 26. Mai 2019 findet die Wahl des Europäischen Parlaments statt, ein guter Anlass für Jugendliche aus fünf europäischen Ländern, sich auszutauschen. Welche Themen bewegen sie und wie stellen sie sich ein offenes und zukunftsfähiges Europa vor?

In dem Projekt des Pfadfinderbunds Mecklenburg-Vorpommern e.V. Greifswald "Europe of Youth - Beyond borders" diskutieren Jugendliche diese Fragen an unterschiedlichen Orten mit interessierten Menschen. Vom 8. Mai bis zum 21. Mai 2019 findet eine 14-tägige Jugendbegegnung junger Erwachsener auf dem Bildungssegelschiff "Lovis" statt und führt nach Szczezin, Malmö und Rostock. In diesen Städten sind u.a. Diskussionsrunden mit Lokal- und EU-Politikern geplant.

Die Abschlussveranstaltung findet am 20. Mai in Rostock statt (um 17:00 Uhr im Zirkuszelt "Fantasia", Friedrichstraße 23), an der neben Politikern auch Jugendliche aus Rostock teilnehmen. Diese Veranstaltung unterstützt das Ministerium für Inneres und Europa mit Fördermitteln in Höhe von rund 1.420 Euro. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid ist an den Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. Greifswald als Projektträger gesandt worden.

"Ich freue mich immer, wenn junge Menschen der europäischen Idee von Einheit und Frieden ein Gesicht geben", sagte Innenminister Lorenz Caffier. "Gerade im Jahr des Brexits und einer richtungsweisenden Europawahl sind solche Veranstaltungen wichtig, denn sie zeigen, wie sehr die junge Generation das vereinte und freiheitliche Europa schon in sich trägt."

Rückfragen bitte an:



Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Marion Schlender

Telefon: 0385/588-2003

E-Mail: marion.schlender@im.mv-regierung.de

http://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell