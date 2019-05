Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Medieneinladung/Eröffnung Bäderdienst der Landespolizei

Schwerin/Stralsund (ots)

Am Donnerstag, den 16. Mai 2019, um 16:00 Uhr wird Lorenz Caffier, Minister für Inneres und Europa M-V, in Stralsund den Bäderdienst der Landespolizei M-V eröffnen. Der Bäderdienst 2019 wird in der Zeit vom 13. Mai bis 09. September 2019 durchgeführt. Dabei werden Polizeibeamtinnen und -beamte des Landes wieder verstärkt in den Urlaubsregionen zwischen Ostseestrand und Mecklenburgischer Seenplatte vor Ort sein, um eine sichere Urlaubssaison zu gewährleisten.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Eröffnungsveranstaltung am

Donnerstag, den 16. Mai 2019, ab 13:00 Uhr auf der Steinernen Fischbrücke (Hafeninsel)in 18439 Stralsund zu begleiten und darüber zu berichten.

Die vorgesehene Dauer der gesamten Veranstaltung ist von 13:00 bis 18:00 Uhr.

Eine Akkreditierung ist nicht erforderlich. Eine Voranmeldung ist aus organisatorischen Gründen hilfreich und per Mail oder telefonisch an Torben Schrum (torben.schrum@im.mv-regierung.de, 0385/588 2055) oder Marie Boywitt (marie.boywitt@im.mv-regierung.de, 0385/588 2053) möglich.

Programm/Ablauf

13:00 Uhr Veranstaltungsbeginn

ab 14:00 Uhr Musikbeiträge durch Landespolizeiorchester M-V und den "Evangelischen Kindergarten EDEN"

16:00 Uhr Begrüßung durch den Minister für Inneres und Europa

im Anschluss weitere Grußworte

im Anschluss Musikprogramm Landespolizeiorchester M-V (bis 17:30 Uhr) 18:00 Uhr Veranstaltungsende

Mitwirkende/Stände

1. Musikalische Begleitung durch Landespolizeiorchester M-V

2. Stand Fahrradcodierung (Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Stralsund)

3. Technikschau (Range-Rover, Krad) Polizeirevier Sassnitz

4. Infostand Einsatzbezogenes Training Polizei M-V

5. Vorstellung Diensthundewesen durch Diensthundführer des Polizeihauptrevier Stralsund

6. "Open Ship" auf Küstenstreifenboot der Landeswasserschutzpolizei, außerdem Stand Codierung von Sportmotoren

7. Technikschau (Videowagen, Verkehrskontrollwagen) Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen

8. Zentraler Ausbildungs- und Einstellungsdienst Polizei M-V

9. "Open Ship" auf Streifenboot der Bundespolizeiinspektion See Warnemünde, dazu Infostand

10. Präventionsstand der Verkehrswacht Stralsund mit Rauschbrillenparcours

11. Infostand Sportfördergruppe Polizei M-V

12. Musikalische Begleitung durch Evangelischen Kindergarten EDEN (Auftritt 14:15 Uhr)

