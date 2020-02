Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Immendingen) Auffällig viele Verkehrsunfallfluchten (01.02.2020 - 15.02.2020)

Tuttlingen - Immendingen (ots)

Verkehrsunfallfluchten in einer auffälligen Häufung wurden über das Wochenende beim Polizeirevier Tuttlingen angezeigt.

Am Freitagabend erschien der 30-jährige Eigentümer eines schwarz lackierten Audi A5 mit Tuttlinger Kennzeichen beim Polizeirevier Tuttlingen und berichtete, dass sein Pkw bereits am Donnerstag im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Dornierstraße in Tuttlingen-Möhringen, unmittelbar nach dem Kreisverkehr Donaueschinger Straße / Unter Jennung / Dornierstraße, durch den Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs angefahren und an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt worden sei. Sein Pkw sei bei dem dortigen Autohaus in Richtung Innenstadt am rechten Fahrbahnrand geparkt gestanden. Der Schaden entstand vermutlich beim Ein- oder Ausparken des anderen Kraftfahrzeugs.

Ebenfalls angefahren wurde im Zeitraum von Freitagabend, 19.00 Uhr, bis Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, in der Helfereistraße in der Tuttlinger Innenstadt auf Höhe der Kreuzung Helfereistraße / Stadtkirchstraße ein dort geparkter, schwarz lackierter Audi A4 mit Tuttlinger Kennzeichen, den der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs an der Frontseite beschädigte.

Ähnliches wiederfuhr dem Eigentümer eines weißen Audi A4 mit Balinger Kennzeichen, der seinen Pkw im Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum Samstagnachmittag in der Danziger Straße in Immendingen abgestellt hatte. Als er am Samstag seinen Pkw dort wieder abholte, stellte er eine Unfallbeschädigung an der Fahrertüre fest.

Die Frontseite eines weiß lackierten Seat Ibiza mit Pforzheimer Kennzeichen wurde im Zeitraum vom 10.02.2020 bis Samstagabend in der Jahnstraße in Tuttlingen gegenüber der Stadionhalle durch den Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeuges angefahren und beschädigt.

In den geschilderten Fällen setzten die Unfallverursacher ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern. Die Fremdschäden liegen in allen Fällen jeweils deutlich über 1.000 Euro. Die Mitteilungen der Geschädigten wurden durch das Polizeirevier Tuttlingen aufgenommen, Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

