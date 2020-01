Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lastwagen verliert Bierkisten

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein Lastzug mit Anhänger hat am Dienstagnachmittag (07.01.2020) beim Abbiegen von der Bundesstraße 295 in die Weissacher Straße mindestens 100 Kisten Bier verloren. Der Lastzug fuhr gegen 13.40 Uhr von der Autobahn kommend auf der Bundesstraße 295 Richtung Weilimdorf. Er bog nach links in die Weissacher Straße ab. Dabei öffnete sich aus noch ungeklärten Gründen die Seitenklappe des Anhängers. Die Bierkisten stürzten auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Lastzugs fuhr noch eine kurze Strecke weiter und stoppte dann. Zur Reinigung der Fahrbahn musste eine Kehrmaschine eingesetzt werden. Gegen 15.00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell