Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (05.01.2020) an der Wildunger Straße einen 15 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Kissinger Straße gegen einen Zigarettenautomaten getreten zu haben, vermutlich um Bargeld oder Zigaretten zu erbeuten. Ein Zeuge verständigte gegen 17.35 Uhr die Polizei, da einer aus einer Dreiergruppe Jugendlicher gegen den Zigarettenautomaten getreten hatte. Als die drei den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zunächst in die Karlsbader Straße. Eine anfahrende Streife nahm den 15-jährigen Tatverdächtigen und seine beiden ebenfalls 15 Jahre alten Begleiter vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge erbeutete der Tatverdächtige nichts, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

