Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jacken gestohlen

Plettenberg (ots)

Bei einer Feier in der Nacht zum Sonntag in der Schützenhalle in Oesterau wurden mindestens drei junge Männer bestohlen. Gegen 1 Uhr stellten die 16, 18 und 19 Jahre alten Männer fest, dass ihre Jacken nicht mehr an der Garderobe hing. Unbekannte erbeuteten neben den Jacken diverse Schlüssel, Geldbörsen, Kopfhörer, Bankkarten und Papiere. Hinweise bitte an die Polizei Plettenberg unter Tel. 9199-0.

