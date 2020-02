Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck) Betrug durch Gewinnversprechen (31.12.2019 - 17.02.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein 24-jähriger Mann ließ sich bereits am Silvestertag auf einen Anruf ein, in dem ihm ein hoher Gewinn über eine Gewinnsumme von 49.000 Euro versprochen wurde.

Er ließ sich täuschen und war bereit, zur Begleichung der für eine Gewinnauszahlung erforderlichen Gebühren Wertkarten über 900 Euro zu erwerben und die Kartencodierung an die vermeintliche Lotteriegesellschaft zu übermitteln. Dies führte zu einem weiteren Anruf mit der Mitteilung, dass sich der Gewinn nun fast verdoppelt habe. Zur Auszahlung sei nun aber die Vorauszahlung von Steuern in Höhe von mehreren tausend Euro erforderlich. Diese angeblichen Steuern konnte sich das Opfer nicht leisten. In der weiteren Folge wurde dem 24-Jährigen klar, dass er betrogen wurde. Er erstattete daraufhin beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau eine Strafanzeige. Letztlich ist dem Geschädigten ein Vermögensschaden von 900 Euro entstanden.

Informationen zum Schutz vor dieser mittlerweile altbekannten Betrugsmasche werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder bereitgestellt. Sie sind im Internet unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen zu finden.

