Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gaststätte überfallen, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagvormittag eine Gaststätte in der Bismarckstraße überfallen. Das maskierte Duo ist nach bisherigen Erkenntnissen durch eine aufgehebelte Hintertür in das Lokal eingedrungen. Dort trafen die mutmaßlichen Räuber kurz nach 11:30 Uhr auf einen 27-Jährigen, der sich berechtigt in der Gaststätte aufhielt und bedrohten ihn mit einer Schusswaffe. Die Unbekannten forderten Bargeld. Während einer der Männer den 27-Jährigen mit der Pistole in Schach hielt, hebelte der andere einen Spielautomaten auf und entnahm die darin befindliche Geldkassette. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Am Geldautomat entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der bewaffnete Täter wurde als schwarz bekleidet mit auffallend dicker Statur beschrieben. Der andere, der den Spielautomaten aufhebelte, soll eine dünne Statur gehabt, Handschuhe getragen und ein Brecheisen mit sich geführt haben. Die Beamten der Kriminalpolizei und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Hinweisgeber unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme.

