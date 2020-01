Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Ödsbach - Einbrecher vertrieben, Hinweise erbeten

Oberkirch (ots)

Zwei bislang unbekannte Einbrecher sind am Samstagabend durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Anwesen der Georg-Sturm-Straße eingestiegen. Nachdem sie im Innern des Hauses gewaltsam eine Tür geöffnet hatten, wurden die Eindringlinge kurz nach 20:30 Uhr von einem Anwohner überrascht und ergriffen die Flucht. Auf dem Weg zu ihrem Fluchtfahrzeug verloren die Einbrecher einen Teil des Diebesguts. Das Duo konnte von dem Anwohner daran gehindert werden, ihre Flucht mit dem bereitgestellten Wagen mit französischer Zulassung fortzusetzen. Die beiden Unbekannten rannten daraufhin zu Fuß davon. Eine umgehende Fahndung unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers erbrachte nicht den gewünschten Erfolg. Im sichergestellten Fluchtfahrzeug konnte Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Bei den nun gesuchten Einbrechern handelte es sich um einen Mann und eine Frau. Der Mann war circa 30 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Er trug einen Vollbart sowie eine Jeans und eine braune Jacke. Die Frau war circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und trug ein türkisfarbenes Kopftuch. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 an die Ermittler des Polizeipostens Oberkirch erbeten.

/wo

