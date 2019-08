POL-BN: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Trunkenheitsfahrt in Bonn, Oedekovener Straße

Polizei Bonn

Am Sonntag, 04.08.2019, 04:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Bonn über einen Verkehrsunfall mit Flucht informiert, der sich in Bonn Lessenich, Oedekovener Straße ereignet hatte.

Beim Eintreffen des Streifenwagens der Polizeiwache Rheinbach wurde ein unfallbeschädigter PKW vorgefunden, der gegen die Wand des Hauses mit der Nummer 9 geprallt war. Bei dem PKW handelte es sich um einen Ford Fiesta, der im Frontbereich sowie an der linken Fahrzeugseite erheblich Beschädigungen aufwies. Beide Airbags des Fahrzeuges hatten ausgelöst. Zwei Zeugen gaben unabhängig voneinander an, dass sie ein lautes Aufprallgeräusch gehört hatten und anschließend gesehen haben, wie eine männliche Person über die Beifahrerseite des PKW ausgestiegen und in Richtung Alfter Oedekoven weggelaufen war. Der Unfallhergang hatte sich vermutlich so ereignet, dass der flüchtige Fahrzeugführer die Oedekovener Straße in Fahrtrichtung Alfter Oedekoven befuhr und unmittelbar nach der Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW verloren hatte. Der PKW schleuderte dann nach links zunächst in eine Hecke des Hauses mit der Nummer 7 und blieb am daneben stehenden Haus mit der Nummer 9 stehen. Die Hauswand wurde dabei eingedrückt.

Aufgrund der durchgeführten Halterfeststellung wurde die entsprechende Anschrift aufgesucht und dort der leicht verletzte Fahrzeugführer angetroffen. Da der 30 Jahre alte Fahrzeugführer offensichtlich nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde sichergestellt. Der PKW wurde von einem Abschleppunternehmer von der Unfallstelle entfernt.

Es entstand eine Gesamtschadenshöhe von 13 000EUR. Die weitere Bearbeitung wird durch das zuständige Verkehrskommissariat des PP Bonn vorgenommen.

