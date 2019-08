Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bonn, Kennedyallee

Bonn (ots)

Am Samstag, 03.08.2019, 09.05 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Bonn über einen Verkehrsunfall informiert, der sich in Bonn auf der Kennedyallee ereignet hatte. Beim Eintreffen des Streifenwagens der Polizeiwache Bad Godesberg wurde eine 57 Jahre alte Fahrradfahrerin bereits von der am Einsatzort anwesenden RTW Besatzung erstversorgt und zum Universitätsklinikum Bonn verbracht.

Der Fahrzeugführer gab nach Belehrung folgenden Unfallhergang an:

Er habe die Kennedyallee von der Godesberger Allee aus kommend in Fahrtrichtung Mittelstraße befahren und beabsichtigt, nach rechts in die Einfahrt zu den Gebäuden der Godesberger Allee 90 abzubiegen. Aufgrund der rechtsseitig abgestellten Container habe er die parallel zu seiner Fahrtrichtung auf dem Radweg fahrende Fahrradfahrerin nicht sehen können, sodass es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß kam. Am PKW entstand ein leichter Sachschaden; am Fahrrad wurde das Vorderrad verbogen.

Ein anwesender Zeuge bestätigte den Unfallhergang. Er gab an, dass die Fahrradfahrerin keinen Schutzhelm trug, und mit dem Kopf auf die Motorhaube des PKW geschlagen war. Dabei zog sie sich entsprechende Kopfverletzungen zu.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Bonn.

