Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, Böhlweg, 21.09.2019, 13.00 Uhr Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten, verletzten Radfahrer

Offenbach (ots)

Ein 74-jähriger Radfahrer befuhr am 21.9.19, gegen 13.00 Uhr den Böhlweg in Offenbach/Queich. Infolge Unachtsamkeit geriet der mitgeführte Pullover des Radfahrers in die Speichen des Vorderrades. Dies verursachte einen Sturz des Radfahrers auf die Fahrbahn. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden an Armen und Beinen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell