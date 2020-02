Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Ludwigshafen) Polizei sucht vergebens nach krankem Fuchs 18.2.20, 14 Uhr

Bodmann-Ludwigshafen (ots)

Aufgrund einem Hinweis auf einen offenbar kranken Fuchs, der sich in einem Garten einer Anwohnerin im Oberhof aufgehalten hat, begab sich eine Polizeistreife am Dienstagnachmittag auf die Suche nach dem Tier, das eventuell an der für Menschen ungefährliche Fuchräude leidet, aber für andere Haustiere ansteckend sein kann. Trotz Absuche in Hecken und Gestrüpp konnen die Beamten den Fuchs aber nicht finden. Sie informierten den zuständigen Jagdpächter über den Hinweis.

