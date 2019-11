Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Auto

Paderborn (ots)

(mh) Nach einer Sachbeschädigung an einem Auto auf der Leostraße in Paderborn sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 32-jähriger Mann hatte einen BMW in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand gegenüber eines Cafés abgestellt.

Bereits am Samstagabend wurde er gegen 18.30 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass der männliche Fahrer eines Mazdas, dessen Nummernschild der Zeuge kannte, beim Einparken gegen den BMW gestoßen war, ohne dies weiter zu beachten. Da der 32-Jährige nur einen geringen Schaden an der Fahrzeugfront feststellen konnte, meldete er sich zunächst nicht bei der Polizei.

Am Montag stellte er dann allerdings eine erhebliche Beschädigung an der linken Fahrerseite des Autos fest, die dem beobachteten Unfall nicht zuzuordnen ist, sondern vermutlich durch Vandalismus mutwillig herbeigeführt wurde.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Zeitraum von Samstag auf Montag verdächtige Beobachtungen bezüglich der Sachbeschädigung an der Fahrerseite des BMWs gemacht haben und über die Telefonnummer 05251/3060 sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell