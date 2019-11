Polizei Paderborn

POL-PB: Komplette Kasse entwendet - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach dem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Westernstraße in Paderborn sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Donnerstag, 20.30 Uhr, auf Freitag, 06.50 Uhr, eine komplette Registrierkasse entwendet und das Gebäude damit in unbekannte Richtung verlassen. Einer der Täter könnte sich dabei eine Verletzung an der Hand zugezogen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 05251/3060.

