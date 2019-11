Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Einbrüchen sucht die Polizei Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Am vergangenen Wochenende kam es in Paderborn-Elsen zu zwei vollendeten und einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Raiffeisenstraße verschafften sich die Täter zwischen Donnerstag, 07.00 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verschwanden in unbekannte Richtung.

An der Nesthauser Straße stellte eine Familie am Samstagabend nach ihrer Rückkehr eine geöffnete Terrassentür fest und alarmierte die Polizei. Trotz eingesetzten Diensthundes konnten die Täter, die zwischen 18.40 Uhr und 20.20 Uhr in das Haus eingebrochen sein mussten, vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Ebenso am Samstagabend kam es zu einem Einbruchsversuch in der Nikolaus-Groß-Straße. Eine Zeugin hatte zwischen 18.40 Uhr und 18.52 Uhr eine Person dabei beobachtet, wie sie sich an der Haustür eines Einfamilienhauses zu schaffen machte und die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, war der Tatverdächtige bereits nicht mehr vor Ort. Es wurden zudem Einbruchspuren im Terrassenbereich des Hauses festgestellt. Der Täter wird als männlich und schlank beschrieben. Er soll eine dunkle Oberbekleidung und eine Wollmütze getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell