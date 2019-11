Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer rutscht auf Laub aus

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Ein Pedelec-Fahrer hat sich am Samstagabend in Paderborn-Elsen bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 78-Jährige war gegen 18.00 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf dem Geh- und Radweg der Paderborner Straße in Richtung Paderborn unterwegs. Dabei rutschte er auf dem mit nassem Laub bedeckten Weg aus und fiel zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Mann, der einen Fahrradhelm getragen hatte, in ein Paderborner Krankenhaus.

