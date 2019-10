Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Drogen bei Personenkontrolle aufgefunden

Weisenheim am Sand (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei in Weisenheim am Sand einen 30-jährigen Ortsansässigen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Mann eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

