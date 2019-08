Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Pestalozzischule

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 17. Juli und Freitagmorgen in die Pestalozzischule an der Elsterstraße eingedrungen. Wie sie genau in das Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Sie brachen mehrere Schränke auf und durchsuchten sie nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie dabei einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

