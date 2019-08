Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Grillkohle setzt Blumentopf in Brand

Nordhorn (ots)

Am Freitagmorgen mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand am Deegfelder Weg ausrücken. Passanten hatten Flammen auf dem Balkon eines dortigen Mehrfamilienhauses festgestellt. Eine Streifenbesatzung konnte das Feuer löschen, noch bevor es sich nennenswert ausgebreitet hatte. Ursache für den Brand dürfte das unsachgemäße Entsorgen ausgebrannter Grillkohle gewesen sein. Der Bewohner hatte sie in einen Blumentopf auf dem Balkon gekippt und Wasser darüber geschüttet. Die Kohlen waren offenbar nicht komplett erloschen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

