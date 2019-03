Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt/Soest/Lippetal - Verfolgungsfahrt

Lippstadt (ots)

Am späten Mittwoch, gegen 23:55 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Gelände eines großen Autohauses in Lippstadt an der Lipperoder Straße auf. Als die Beamten aus ihrem Fahrzeug stiegen um die Insassen des fremden Fahrzeugs zu überprüfen, gab der Fahrer des BMW X6 Vollgas und flüchtete. Die Polizisten verfolgten dem BMW über die B 55 in Richtung Erwitte. Hierbei wurden mehrere Ampeln bei Rotlicht überquert. In Erwitte fuhren die Unbekannten auf den Autobahnzubringer und von dort auf die A44 in Richtung Dortmund. Dabei verloren die Beamten das mit über 200 Stundenkilometern fahrende Fahrzeug aus den Augen. Kurz darauf konnte der flüchtende BMW an der Autobahnabfahrt Soest Ost von einem Streifenwagen wieder aufgenommen werden. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt erneut mit geschätzt über 200 Stundenkilometern auf der B 475 in Richtung Lippetal fort. Dabei ließ er abermals alle Verkehrsregeln außer Acht. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeiten konnte der Streifenwagen dem BMW nicht mehr folgen. Der letzte Sichtkontakt war kurz vor der Autobahnauffahrt der A2. Das von den Polizisten abgelesene Kennzeichen war kurz zuvor als gestohlen gemeldet worden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen neuwertigen schwarzen BMW X 6 der mit zwei männlichen Personen besetzt war. Zeugen, die Hinweise zu dem BMW oder den Insassen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

