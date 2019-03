Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Mit dem Wagen überschlagen

Lippetal (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.05 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Höxter mit ihrem Ford die Herzfelder Straße aus Richtung Lippborg kommend in Richtung Kesseler. Zirka 1,5 Kilometer hinter Lippborg, kam sie aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve, von der Fahrbahn nach rechts ab. Dort rutschte der Wagen über eine Leitplanke, überschlug sich und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der anderen Seite zum Stillstand. Die Höxteranerin wurde leichtverletzt in das Krankenhaus nach Beckum gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. (reh)

