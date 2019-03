Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Über das Dach eingestiegen

Geseke (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 7.10 Uhr auf das Dach einer Firma in Geseke an der Bürener Straße. Dort schlugen sie eine Scheibe ein, so dass sie in das Gebäude gelangen konnten. Im Inneren flexten sie einen Tresor auf, der jedoch leer war. Einen zweiten Tresor konnten sie nicht öffnen. Aus den Verkaufsräumen erbeuteten sie eine geringe Menge Bargeld und eine Jacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0294191000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell