Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hebelspuren an der Fluchttür

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben versucht, die Fluchttüre der Grundschule am Diakonissenweg aufzubrechen.

Am Mittwoch (22.05.) wurde die Türe gegen 17.00 Uhr von innen abgeschlossen und am Donnerstag (23.05.) gegen 07.00 Uhr vor Schulbeginn wieder aufgeschlossen. Jedoch stellte der Hausmeister erst gegen 10.45 Uhr Hebelspuren an der Tür fest. Offensichtlich hatten Unbekannte versucht in die Schule einzubrechen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0 an die Polizei. (gb)

