Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher flüchten vor Hausbewohnerin

Overath (ots)

Zwei junge Männer haben gestern Nachmittag versucht, in ein Haus an der Straße Ferrenberg einzubrechen. Als sie merkten, dass jemand zu Hause war, liefen sie weg.

Gegen 15.30 Uhr bemerkte die Geschädigte plötzlich Personen an ihrer Haustür. Als sie von diesen bemerkt wurde, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Grünbergstraße. Bis dahin konnte die Geschädigte den Fremden hinterherlaufen, musste an dieser Stelle jedoch die Verfolgung abbrechen.

Als sie wieder zurückkam, stellte sie fest, dass die Täter bereits die ersten Hebelspuren an ihrer Haustüre hinterlassen hatten. Beide Personen sollen jünger gewesen sein und etwa 180 cm groß. Sie hatten dunkle Rucksäcke bei sich und trugen zur Tatzeit dunkle Sweatshirts mit Kapuzen.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell