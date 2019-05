Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Benzindiebe im Milchborntal unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Eine Zeugin hat am späten Dienstagabend (21.05.) einen Spritdieb auf dem Milchborntalweg überrascht.

Um kurz vor 22.00 Uhr bemerkte sie einen ihr fremden Mann, der mit einem Schlauch in der Hand am Tankstutzen von einem geparkten Ford Kuga stand. Auf Ansprache gab der Fremde zunächst eine fadenscheinige Begründung für seine Anwesenheit an.

Unmittelbar danach nahm die Zeugin deutlichen Benzingeruch im Umfeld von einem Skoda und einem Audi war und sah, dass die Tankdeckel der beiden Autos abgerissen worden waren. Daraufhin wandte sie sich wieder dem Dieb zu, der dann mit einem grauen Kleinwagen flüchtete.

Der Täter war circa 30-35 Jahre alt und etwa 180-185cm groß. Er hatte kurzrasierte lichte Haare, trug eine Blue-Jeans und ein graues Shirt. Weitere Hinweise zu dem Flüchtigen oder dem Auto nimmt die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 entgegen. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell