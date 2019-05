Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - erneuter Einbruch in Schule

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagabend (21.05.) sind jugendliche Einbrecher von einer Zeugin an einer Grundschule in Bensberg überrascht worden.

Die Zeugin sah um kurz nach 21.00 Uhr vier männliche Jugendliche, die sich mit Hammer und Brecheisen an einer Zugangstür an der Schule Eichelstraße zu schaffen machten. Beim Anblick der Zeugin ergriffen die Täter sofort die Flucht.

Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die Einbrecher versucht haben, Zugangstüren des aus mehreren Gebäuden bestehenden Schulkomplexes aufzubrechen. Mindestens in ein Gebäude gelangten die Diebe und brachen dort Wertfächer und Schränke auf. Ob sie dabei Bargeld fanden, ist noch unklar.

Die Polizei RheinBerg sucht nun weitere Zeugen, die die vier Personen vor oder nach der Tat beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

