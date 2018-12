Wiesbaden (ots) - Zeugen dringend gesucht! Am frühen Sonntagabend befuhr ein silbergrauer Audi A4 den Theodor-Heuss-Ring und bog nach links in die Biebricher Allee ein. Noch bevor der Fußgänger die Bushaltestelle in der Biebricher Allee / Konrad-Adenauer-Ring erreichen konnte, wurde er auf der Fußgängerfurt von dem Pkw erfasst. Der Fußgänger verletzte sich durch den Aufprall und wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Audifahrer kam seiner Pflicht als Unfallverursacher nicht nach und sei mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Biebrich davongefahren. Bitte, melden Sie sich beim 5. Polizeirevier unter der Telefonnr.: 0611-3452540, wenn Sie Hinweise geben können, die zur Aufklärung dieser Straftat führen.

