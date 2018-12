POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, d. 02.12.2018

Wiesbaden (ots) - Pressemitteilung der PD Wiesbaden von Sonntag, d. 02.12.2018

1. Widerstand bei Festnahme Zeit: Sonntag, d. 02.12.2018, 11:00 Uhr Ort: Wiesbaden, Fuchsstraße Mann versucht Festnahme seines Freundes zu verhindern. Am heutigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, sollte in der Wiesbadener Fuchsstraße ein Haftbefehl gegen einen 61-jährigen Wiesbadener durch die Polizei vollstreckt werden. Der Gesuchte konnte auch in der Wohnung eines Bekannten, einem 50-jährigen Wiesbadener angetroffen und festgenommen werden. Sowohl während der Festnahme in der Wohnung als auch bei der Verbringung des Festgenommenen zum Streifenwagen, kam es bereits zu Störungen der polizeilichen Maßnahmen durch den 50-Jährigen. Diese arteten dann derart aus, dass er die eingesetzten Beamten angriff und in der Folge dann selbst festgenommen wurde. Der 61-jährige wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt, der 50-jährige nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Bei den Widerstandhandlungen wurde niemand verletzt.

2. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Zeit: Sonntag, d. 02.12.2018, 10:25 Uhr Ort: Wiesbaden, Wilhelmstraße Am Sonntagmorgen kam es in der Wilhelmstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, der zwei stark beschädigte Fahrzeuge zur Folge hatte. Die Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss. Die 43-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Renault auf der Wilhelmstraße in Richtung Sonnenberger Straße. Sie befuhr die mittlere von drei Spuren. Der zweite Unfallbeteiligte fuhr links davon auf dem Linksabbiegerstreifen. Unmittelbar vor der Luisenstraße wollte die 43-jährige einen Fahrstreifenwechsel nach links vornehmen. Hierbei übersah sie den Mercedes des 34-jährigen Unfallbeteiligten. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der Linksabbiegerspur. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von 15.000,00 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unfallverursacherin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach einem positiv verlaufenen Alcotest wurde auf dem 1. Polizeirevier eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde einbehalten.

