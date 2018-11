POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, d. 25.11.2018

Wiesbaden (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, d. 25.11.2018

Rollerfahrer verstirbt zwei Tage nach Unfall Ort: Wiesbaden, Bundesstraße 455, Boelckestraße Zeit: Freitag, d. 23.11.2018, 18:06 Uhr Am Freitagabend ereignete sich auf der Boelckestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde verletzt und verstarb zwei Tage später im Krankenhaus. Aufgrund von Zeugenaussagen und polizeilicher Ermittlungen vor Ort ergibt sich folgender Unfallhergang. Der 67-jährige Rollerfahrer beabsichtigt von einem Grundstück, bzw. Parkplatz nach links auf die Bundesstraße 455 aufzufahren um seine Fahrt anschließend in Richtung Mainz fortzusetzen. Hierzu muss er zunächst den Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wiesbaden überqueren. Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens bewegen sich auf diesem Fahrstreifen die Fahrzeuge sehr langsam. Ein Verkehrsteilnehmer gewährt dem Rollerfahrer die Auffahrt auf die Bundesstraße. Dieser überquert den Fahrstreifen um anschließend nach links auf den Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mainz einzubiegen. Hierbei übersieht er einen dort aus Richtung Wiesbaden kommenden Pkw eines 27- jährigen und es kommt zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wird zu Boden geschleudert und kommt auf der Fahrbahn zu liegen. Er wird vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Sein Zustand verschlechtert sich zusehends und er verstirbt zwei Tag später, am Sonntag , im Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Boelckestraße in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt.

